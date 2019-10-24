تعرف على أولي اللاعبين المستبعدين من حسابات البدري

انتهي حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، من وضع أولي قائمة المنتخب الأول لكرة القدم، استعدادا للقائي كينيا وجزر القمر والمقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وقد قرر حسام البدرى استبعاد أحد اللاعبين من معسكر المنتخب، وهو اللاعب عمر السعيد مهاجم الزمالك، والذي خرج من حسابات حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني قبل إعلان قائمة لمباراتى كينيا وجزر القمر.

يذكر أن مهاجم الزمالك قد فشل في إقناع مدير منتخب الفراعنة بمستواه خلال المعسكر السابق لودية بتسوانا، حيث أكد البدري أنه لن تتم الاستعانة به في المعسكر المقبل، كما أكد انه سيستعين بكلا كوكا وحسام حسن، بالإضافة إلى الاعتماد على محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح إذا لزم الأمر.