حسام البدرى يطلب انطلاق معسكر المنتخب بعد توقف الدوري أول نوفمبر

طالب كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بانطلاق معسكر الفراعنة أول نوفمبر المقبل، من اتحاد الكرة وذلك استعدادا للقاء مباراتي كينيا وجزر القمر خلال التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقد اتخذ حسام البدري هذا القرار عقب إعلان اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إيقاف مباريات الدوري العام، من اجل الاستعداد الكافي لبطولة امم أفريقيا تحت 23 سنة.

حيث ينضم لاعبو الاهلي والزمالك عقب المباريات مباشرة، اما عن لاعبي بيراميدز والمصري فهم لديهم ارتباط في مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية، يومي 27 أكتوبر و3 نوفمبر، ومن ثم ينضموا، وتستضيف مصر مباريات دور الـ32 لبطولة كاس مصر والتي ستقام نهاية شهر أكتوبر الحالي، وأول نوفمبر.

يذكر أن المنتخب الوطني قد خاض مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الحالي، واستطاع الفوز بهدف دون رد، وقام بإحرازه حمدى فتحى.