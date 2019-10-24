سوبر كورة.. شاهد أعمال سحر وشعوذة من لاعبى جينيراسيون قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أحد أفراد فريق جينيراسيون فوت السنغالي، برش مياه بطريقة غريبة داخل منطقة الجزاء علي أرضية ملعب السلام قبل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.
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