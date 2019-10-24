سوبر كورة .. هل يواجه الأهلي الإنتر والعين الإماراتي في توقف الدورى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة توقف طويلة تصل لقرابة الشهر تنتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بسبب تأجيل بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول خلال المرحلة المقبلة.

ويحصل الأهلي على إجازه غداً الجمعة وبعد غداً السبت، على أن يخوض الفريق معسكر خارجي بعدها يتضمن مباراة أو مباراتين وديتين.

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