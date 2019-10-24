ماذا قال شيلونجو بعد هدفي الجزيرة الإماراتي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى سعادته بالمساهمة فى قيادة فريقه لانتصار على الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وتألق شيلونجو بشكل لافت للنظر حيث سجل هدفين وحرمه القدر من تسجيل هدف ثالث بعد تصدى العارضة. Advertisements وأضاف شيلونجو :”سعيد للغاية بالهدفين ، الفضل دائما يعود لزملائى والجهاز الفنى الذين يمنحونى الثقة دائما من أجل التألق وهز الشباك”. وواصل الهداف الناميبى :”الانتصار كان ضروريا من أجل مصالحة الجماهير بعد التعثر بالجولة الماضية فى مسابقة الدورى”. وأتم مهاجم سموحة وبيراميدز السابق:”انهينا شوط واحد ويتبقى شوط آخر فى الإمارات أتمنى التسجيل فيه واسعاد جماهيرنا العريضة بالتأهل للدور قبل النهائى”.

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