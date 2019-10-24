رئيس الزمالك يصل ستاد السلام ويصافح رئيس جينيراسيون فوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى ملعب السلام لحضور مباراة جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها مساء اليوم في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويتواجد من مجلس إدارة النادي كلاً من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وهاني زادة وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد أعضاء المجلس.

رئيس الزمالك وسط الجمهور

مرتضي منصور وحرص رئيس الزمالك على التوجه لرئيس نادي جينيراسيون السنغالي لمصافحته فور وصوله. تشكيل الزمالك تشكيل الزمالك واعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة جينيراسيون السنغالي والذي يضم : وجاء تشكيل الزمالك كالتالي : Advertisements حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز خط الوسط :طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو خط الهجوم : مصطفي محمد وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل. ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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