شكرا لقرائتكم خبر عن غياب اجاي ومعلول وانتظام عاشور في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك حسام عاشور، قائد النادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

واشتكى حسام عاشور، من كدمة قوية في الركبة خلال مران الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن يشارك اليوم في المران ليؤكد تعافيه من الإصابة.

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وشارك عاشور في المران الخفيف الذي خاضه بعض اللاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني.

فيما شهد المران غياب الثنائي النيجيري جونيور اجاي والتونسي علي معلول بعد حصولهما علي اذن بالسفر لبلادهم للحصول علي إجازة قصيرة قبل العودة من جديد للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر.