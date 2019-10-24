حازم إمام يبدأ العودة للتدريب بدورات فى ايطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سوف يتوجه إلى ايطاليا لحضور دورات تدريبية بعدما قرر العودة لمجال التدريب مرة أخرى مع بداية الموسم المقبل . وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة " on sport " أن لاعبى كرة القدم دائما ما يرغبون فى العودة للملاعب عقب الاعتزال والتدريب شئ ممتع والعودة إلى المستطيل الأخضر خطوة مهمى بالنسبة لى. وأشار حازم أمام إلى أنه حصل على الرخصة c منذ 3 سنوات ولذلك لابد من العمل والتواجد دائما للحصول على الخبرة السنوات القادمة .

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