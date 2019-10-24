شكرا لقرائتكم خبر عن جينيراسيون فوت يعلن تشكيل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : خاديما نداي خط الدفاع: جبريل ديوب وبون ساماه ويوسوفوا ديانيه وبابا انسا بادجي Advertisements خط الوسط : اوسينو جايي وشريف بايو وخاديم دياو وعيسى ضيوف خط الهجوم: دومنيك ميندي و مامي ليمامولاي يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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