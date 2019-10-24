شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. فايلر ينافس لاعبى الأهلى فى مهارات الكرة فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى جانب من مهاراراته فى الكرة خلال مران الفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش فى منافسه مع لاعبى الأحمر .

لاعبو الاهلى تسابقوا فى إظهار مهارة مداعبة الكرة بطرق مختلفة قبل بدء مران الفريق الأحمر قبل حصول اللاعبين على راحة سلبية لدة 48 ساعة بداية من الغد على ان يستأنف الفريق تدريباته مساء الاحد .

شارك حسام عاشور، قائد النادي الأهلي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

واشتكى حسام عاشور، من كدمة قوية في الركبة خلال مران الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن يشارك اليوم في المران ليؤكد تعافيه من الإصابة.

وشارك عاشور في المران الخفيف الذي خاضه بعض اللاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني.

فيما شهد المران غياب الثنائي النيجيري جونيور اجاي والتونسي علي معلول بعد حصولهما علي اذن بالسفر لبلادهم للحصول علي إجازة قصيرة قبل العودة من جديد للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر.



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