شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزي يعتذر لمسئولي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد فوزي حارس مرمى النادي الإسماعيلى رسالة اعتذار لمسئولي ناديه عبر صفحته على فيسبوك بعد الأحداث التى وقعت خلال اليومين السابقين قبل مباراة الدراويش امام الجزيرة الإماراتى فى البطولة العربية والتى أنتهت بفوز اصحاب الزي الاصفر بهدفين نظيفين .

وغادر فوزى معسكر الفريق غاضبا عقب خروجه من قائمة المباراة رافضا محاولات زملائه بالبقاء فى المعسكر ودخل فى صدام مع صبرى المنياوى مدير الكرة الذى رفض خروج اللاعب للمعسكر ليلة المباراة

وكتب فوزي فى صفحته على الفيس بوك :

بسم الله الرحمن الرحيم

«والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.»

صدق الله العظيم

اعتذر للنادى الإسماعيلى العظيم

اعتذر لجمهور الإسماعيلى العظيم

Advertisements

اعتذر لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان

اعتذر للكابتن صبرى المنياوى

اعتذر لمستر ميودراج يسيتش

اعتذر للكابتن سعفان الصغير

اعتذار لكل افراد الجهاز الفنى والادارى والطبى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى

اعتذر لزملائى لاعبو النادى الإسماعيلى

أتقدم بإعتذار عن ما بدر منى تجاه كل المذكورين لما بدر من شخصى قبل مباراة الجزيرة الإماراتى المهمة فى البطولة العربية نظرا لقلة خبراتى فى التعامل مع مثل هذه المواقف

واؤكد على اننى لما اقصد الإساءة نهائيا بل جاءت تصرفاتى بسبب غيرتى على اسم ومكانة النادى الإسماعيلى وطموحى فى المشاركة دوما مع الفريق وتحقيق الانتصارات التى تنتظرها جماهير الإسماعيلى العظيمة فى كل ربوع الأرض.

ومن منطلق إيضاح الأمور أؤكد أن التعامل معى من كل افراد المنظومة تعامل انسانى محترم خاصة من أفراد الجهاز الفنى وتحديدا الكابتن سعفان الصغير الذى بمثابة الأب الروحى لى وشقيقى محمد مجدى نجم مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى الذى أدى واجبه كما يجب أن يكون وظهر بمستوى يؤكد ان حراسة المرمى فى النادى الإسماعيلى بخير بوجود أيضا اشقائى أيمن رجب ومحمود عبد المنصف وكمال السيد.

أَأمُلُ ان يقبل الجميع اعتذارى واتعهد أمام الله وامامكم ان لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى وأن يكون كل تركيزى فى التدريبات والمباريات من أجل تحقيق بطولة لنادينا الحبيب ولجماهيرنا العظيمة.