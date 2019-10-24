شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزي يعتذر لمسئولي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
وغادر فوزى معسكر الفريق غاضبا عقب خروجه من قائمة المباراة رافضا محاولات زملائه بالبقاء فى المعسكر ودخل فى صدام مع صبرى المنياوى مدير الكرة الذى رفض خروج اللاعب للمعسكر ليلة المباراة
وكتب فوزي فى صفحته على الفيس بوك :
بسم الله الرحمن الرحيم
«والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.»
صدق الله العظيم
اعتذر للنادى الإسماعيلى العظيم
اعتذر لجمهور الإسماعيلى العظيم
اعتذر لمجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان
اعتذر للكابتن صبرى المنياوى
اعتذر لمستر ميودراج يسيتش
اعتذر للكابتن سعفان الصغير
اعتذار لكل افراد الجهاز الفنى والادارى والطبى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى
اعتذر لزملائى لاعبو النادى الإسماعيلى
أتقدم بإعتذار عن ما بدر منى تجاه كل المذكورين لما بدر من شخصى قبل مباراة الجزيرة الإماراتى المهمة فى البطولة العربية نظرا لقلة خبراتى فى التعامل مع مثل هذه المواقف
واؤكد على اننى لما اقصد الإساءة نهائيا بل جاءت تصرفاتى بسبب غيرتى على اسم ومكانة النادى الإسماعيلى وطموحى فى المشاركة دوما مع الفريق وتحقيق الانتصارات التى تنتظرها جماهير الإسماعيلى العظيمة فى كل ربوع الأرض.
ومن منطلق إيضاح الأمور أؤكد أن التعامل معى من كل افراد المنظومة تعامل انسانى محترم خاصة من أفراد الجهاز الفنى وتحديدا الكابتن سعفان الصغير الذى بمثابة الأب الروحى لى وشقيقى محمد مجدى نجم مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى الذى أدى واجبه كما يجب أن يكون وظهر بمستوى يؤكد ان حراسة المرمى فى النادى الإسماعيلى بخير بوجود أيضا اشقائى أيمن رجب ومحمود عبد المنصف وكمال السيد.
أَأمُلُ ان يقبل الجميع اعتذارى واتعهد أمام الله وامامكم ان لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى وأن يكون كل تركيزى فى التدريبات والمباريات من أجل تحقيق بطولة لنادينا الحبيب ولجماهيرنا العظيمة.
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