مشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى بدوري أبطال أفريقيا عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة، بث مباشر لمباراة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت بدوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد السلام.

يلتقي الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.

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يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى لقاء الليلة، كونها مباراة فاصلة فى مشوار الأبيض بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. فى دورى أبطال إفريقيا، فى ظل سعى الفريق للعبور إلى دور المجموعات لاستكمال المنافسة نحو اللقب، لاسيما وأن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الأبيض منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، خاصة بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بضربات الجزاء الترجيحية.