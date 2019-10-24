شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الزمالك يتواجد في مدرجات السلام لمساندة الفريق أمام جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد جمهور الزمالك في مدرجات ملعب السلام لمساندة الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.



جمهور الزمالك 1



جمهور الزمالك



مباراة الزمالك 1



مباراة الزمالك

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.