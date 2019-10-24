عودة جمعة وبنشرقي أساسي.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة ميتشو، التشكيل الذي سيخوض به مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يستضيف في الثامنة مساء اليوم نظيره السنغالي على ملعب السلام؛ حيث انتهت الذهاب بفوز الضيوف بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: زيزو، طارق حامد، بنشرقي ، فرجاني ساسي، أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحي وإسلام جابر وخالد بوطيب.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الثنائي كريم بامبو ومحمد عنتر من قائمة الفريق لخوض مباراة جنيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام.