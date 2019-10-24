مران الأهلي.. جلسة فايلر مع الجهاز الفني.. عودة عاشور.. وغياب معلول وأجايي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

واصل لاعبو الأهلي مرانهم على ملعبهم مختار التتش، اليوم الخميس؛ استعدادًا لمبارياتهم المقبلة.

وعلى هامش المران عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الجماعي.

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وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمرحلة القادمة التي تشهد احتمالية إقامة معسكر خارجي عربي مطلع الشهر القادم.

وشهد المران عودة حسام عاشور، للمشاركة في المران الجماعي بعد تخلصه من الآلام في الركبة، بينما غاب علي معلول وأجايي عن مران الفريق.

يُذكر أن اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة قد أعلن توقف الدوري حتى نهاية فعاليات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.