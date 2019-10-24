ريمونتادا الوحدة تمنحه الفوز على عجمان بالدوري الإماراتي

تمكن فريق الوحدة من هزيمة غريمه عجمان بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".
شهدت بداية اللقاء سيطرة قوية من فريق عجمان عندما تمكن من تسجيل الهدف الأول بعد أول 10 دقائق من بداية المباراة عن طريق فاندر ساكرامينتو فييرا، أماالهدف الثاني فسجله سريعاً في الدقيقة 16 عن طريق وليام أوسو أتشيمبونج، لكن الوحدة تمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 40 عن طريق إسماعيل مطر إبراهيم الجنيبي.
ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق الوحدة من تسجيل هدف التعادل فيالدقيقة 51 عن طريق سيباستيان تيجالي، وفي الدقيقة 63 من عمر المباراة تمكن الوحدة من تسجيل هدفه الثالث عن طريق خليل إبراهيم الحمادي، وعزز الوحدة تقدمه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 88 من المباراة عن طريق سيباستيان تيجالي لتنتهي المباراة بتلك النتيجة.
وبتلك النتيجة عزز فريق الوحدة تقدمه في جدول الدوري بوصوله للمركز 8 برصيد 6 نقاط، أما عجمان يظل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.
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