رابح ماجر يكشف حقيقة تدريبه لمنتخب اليمن

كشف رابح ماجر أسطورة منتخب الجزائر السابق، حقيقة ما تردد مؤخرا عن إمكانية توليه مهمة المدير الفني لمنتخب اليمن.

وقال ماجر في تصريحات خلال قناة النهار الجزائرية، أن أنباء توليه منتخب اليمن لا أساس لها من الصحة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية زعمت وجود مفاوضات بين الاتحاد اليمني ورابح ماجر، بل وأعلن البعض إتمام الصفقة بشكل رسمي، وهو ما نفاه أسطورة الجزائر بشكل قاطع.