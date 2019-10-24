ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق، التي ستواجه جينيراسيون فوت السنغالي في الثامنة مساء اليوم، باستاد السلام في إياب الدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. لدوري أبطال إفريقيا. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد الدفاع: محمود علاء، محمود الونش، حمدي النقاز ، عبد الله جمعة Advertisements الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف اوباما، احمد زيزو، اشرف بن شرقي الهجوم: مصطفي محمد ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - حازم امام - مصطفي فتحي - اسلام جابر.



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