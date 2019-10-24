الاتفاق يفور على العدالة في الدوري السعودي للمحترفين

حقق الاتفاق فوزا مهمًا على فريق العدالة بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. أحرز هدف الاتفاق الوحيد اللاعب فيليب كيس فى الدقيقة ٧٠ من الشوط الثاني من المباراة. فى الدقيقة ٧٠ من الشوط الثاني من المباراة. بهذة النتيجة يحتل نادى الاتفاق المركز الثامن برصيد ٩ نقاط، بينما يحتل نادى العدالة المركز الحادي عشر برصيد ٧ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات الجولة.

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