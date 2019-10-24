شاهد.. مباراة الزمالك وجينراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، الخميس، باستاد السلام فى إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا.

يدير اللقاء طاقم حكام كاميروني يضم اليوم نيانت حكمًا للساحة، ويعاونه إيفيس جاي نوبي، كمساعد أول، وساندا أومارو كمساعد ثانٍ، وجيانوت فرانك بيتو حكمًا رابعًا، على أن يراقب اللقاء الحكم الغاني محمد نور الدين.

يدخل الفريق الأبيض المباراة تحت قيادة الصربي ميتشو، المدير الفني، باعتبارها حاسمة ومصيرية، حيث يطمح الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز من أجل تخطي عقبة بطل السنغال الذي تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، ما

يجعل أبناء ميت عقبة مطالبين بتحقيق الانتصار من أجل تعويض نتيجة المباراة الأولى، ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد من أجل التأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وعلى رغم أن النتيجة تعد في متناول الفريق الأبيض، خصوصًا أنه يلعب على ملعبه وبين جماهيره، إضافة إلى حالة الحماس لدى اللاعبين بسبب ظروف إعادة المباراة، كما أن ظروف اللقاء المقبل مختلفة عن لقاء الذهاب من حيث الظروف المناخية، وأرضية الملعب، بجانب التسلح بالجمهور، ما يجعل هناك عوامل عدة تصب في صالح الفارس الأبيض، وعلى رغم ذلك حرص الصربي ميتشو

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على توجيه رسالة مهمة للاعبين بضرورة البحث عن تحقيق أكثر من هدف في شباك جينراسيون لتفادي أي مفاجآت، كما أعد ميتشو برنامجًا خاصًا للاعبين الأيام الماضية عقب الفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف فى الجولة الخامسة لتجهيزهم بالشكل الأمثل للقاء، مع توجيه رسالة تحذيرية لخط الدفاع، بعدم التقدم إلا في الكرات الثابتة فقط من أجل حماية المرمى الأبيض من أي هجمات مرتدة من الفريق الضيف.

يفقد الزمالك في المباراة المغربي محمد أوناجم وإمام عاشور بسبب عدم القيد الإفريقي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد حسن ومحمد عبدالغني للإصابة.

أما جينراسيون فإنه حرص على الوصول إلى القاهرة مبكرًا ويسعى هو الآخر لتحقيق الفوز، أو التعادل لأن كليهما سيؤهله إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.. ويمتلك الفريق السنغالي بعض اللاعبين المميزين، منهم الشيخ سابالي وأمادو نداي وأمادي كونتي وخادم دياو.

شاهد مباراة الزمالك وجينراسيون فوت :