زمالك 2004 فوز على طنطا ببطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٤ ، بقيادة سيد حنفي المدير الفني، علي طنطا بنتيجة هدفين دون مقابل، بالجولة السابعة من بطولة الجمهورية للناشئين. دون مقابل، بالجولة السابعة من بطولة الجمهورية للناشئين. احرز هدفي الزمالك محمود حسن وعبدالرحمن عاطف. ويقود الفريق فنيا سيد حنفي، ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود وتامر وحيد مدربا للحراس وخالد عمران إداري وأشرف محمود أخصائي تأهيل.



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