شاهد.. محمد فوزي يعتذر للنادي الإسماعيلي

اعتذر محمد فوزي حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي للنادي والجهاز الفني لما بدر منه مؤخراً، من هجوم تجاه النادي الإسماعيلي بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي أمس الاربعاء في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونشر فوزي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إعتذار للنادي الإسماعيلي وجماهيره، ومجلس الإدارة و الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى.

وقال فوزي "أتقدم بإعتذار عن ما بدر منى تجاه كل المذكورين

لما بدر من شخصى قبل مباراة الجزيرة الإماراتى المهمة فى البطولة العربية نظرا لقلة خبراتى فى التعامل مع مثل هذه المواقف، واؤكد على اننى لما اقصد الإساءة نهائيا بل جاءت تصرفاتى بسبب غيرتى على اسم ومكانة النادى الإسماعيلى وطموحى فى المشاركة دوما مع الفريق وتحقيق الانتصارات التى تنتظرها جماهير الإسماعيلى العظيمة فى كل ربوع الأرض".

وتابع "من منطلق إيضاح الأمور

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أؤكد أن التعامل معى من كل افراد المنظومة تعامل انسانى محترم خاصة من أفراد الجهاز الفنى وتحديدا الكابتن سعفان الصغير الذى بمثابة الأب الروحى لى وشقيقى محمد مجدى نجم مباراة الإسماعيلى والجزيرة الإماراتى الذى أدى واجبه كما يجب أن يكون وظهر بمستوى يؤكد ان حراسة المرمى فى النادى الإسماعيلى بخير بوجود أيضا اشقائى أيمن رجب ومحمود عبد المنصف وكمال السيد".

واختتم "أَأمُلُ ان يقبل الجميع اعتذارى واتعهد أمام الله وامامكم ان لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى وأن يكون كل تركيزى فى التدريبات والمباريات من أجل تحقيق بطولة لنادينا الحبيب ولجماهيرنا العظيمة".