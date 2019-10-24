- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعتذر محمد فوزي حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي للنادي والجهاز الفني لما بدر منه مؤخراً، من هجوم تجاه النادي الإسماعيلي بعد الفوز على الجزيرة الإماراتي أمس الاربعاء في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
ونشر فوزي عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إعتذار للنادي الإسماعيلي وجماهيره، ومجلس الإدارة و الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى.
وقال فوزي "أتقدم بإعتذار عن ما بدر منى تجاه كل المذكورينلما بدر من شخصى قبل مباراة الجزيرة الإماراتى المهمة فى البطولة العربية نظرا لقلة خبراتى فى التعامل مع مثل هذه المواقف، واؤكد على اننى لما اقصد الإساءة نهائيا بل جاءت تصرفاتى بسبب غيرتى على اسم ومكانة النادى الإسماعيلى وطموحى فى المشاركة دوما مع الفريق وتحقيق الانتصارات التى تنتظرها جماهير الإسماعيلى العظيمة فى كل ربوع الأرض".
وتابع "من منطلق إيضاح الأمور
واختتم "أَأمُلُ ان يقبل الجميع اعتذارى واتعهد أمام الله وامامكم ان لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى وأن يكون كل تركيزى فى التدريبات والمباريات من أجل تحقيق بطولة لنادينا الحبيب ولجماهيرنا العظيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد فوزي يعتذر للنادي الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.