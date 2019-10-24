النني يقود تشكيل بشكتاش.. وكوكا خارج القائمة

أعلن نادي بشكتاش التركي، المحترف في صفوفه نجم منتخب مصر، محمد النني، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة سبورتينج براجا في إطار مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في الدوري الأوروبي. بدور المجموعات في الدوري الأوروبي. وشهد التشكيل تواجد محمد النني على رأس تشكيل الفريق التركي إستعداداً لخوض المباراة. المباراة. وعلى الجانب الآخر فإن أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر المحترف في صفوف براجا البرتغالي، يغيب عن قائمة فريقه خلال المباراة. وتنطلق المباراة في السابعة مساء على ملعب فودافون آرينا بمدينة إسطنبول التركية.

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