حسام عاشور يغيب عن تدريب الأهلي

شارك حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة

التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

واشتكى عاشور، من كدمة قوية في الركبة خلال مران الفريق، وخضع

لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن يشارك اليوم في المران ليؤكد تعافيه من الإصابة.

وشارك عاشور في المران الخفيف الذي خاضه بعض اللاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني.