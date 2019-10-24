الزمالك و جينراسيون يصلان إلى استاد السلام.. وميتشو يعاين الملعب

وصل فريق الكرة بنادي الزمالك إلى استاد السلام، إستعداداً لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي، فى إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا. لدوري أبطال أفريقيا. وقام ميتشو المدير الفني للزمالك ومعاونيه بالنزول إلى أرضية ملعب اللقاء لمعاينتها، قبل المباراة. ملعب اللقاء لمعاينتها، قبل المباراة. يذكر أن فريق جينراسيون كان وصل بدوره إلى ملعب السلام استعدادا لخوض اللقاء، الذي ينطلق في الثامنة مساء اليوم.

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