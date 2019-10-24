اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وجينيراسون يلا شوت KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف NOW» مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وجينيراسون يلا شوت KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك ونظيره جينيراسون فوت السنغالي YALLA SHOOT LIVEفي إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا تقام المباراة اليوم الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء، KORA LIVE وذلك على ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام KORA STAR.

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري ابطال افريقيا

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بالمباراة بفارق هدفين او الفوز بهدف نظيف، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم المتألق مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اف سي مصر KORA ON LINE

من المقرر ان تبث المباراة على قناتي تايم سبورت وأون سبورت، بالإضافة إلى اذاعتي الشباب والرياضة وأون سبورت اف ام.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام اف سي مصرKORA STAR

استقر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك على تشكيل الابيض لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي

حراسة المرمى : محمد عواد KORA ON LINE

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط : أحمد سيد زيزو ، فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مصطفى محمد.



Advertisements

مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري ابطال افريقيا

غياب ٧ لاعبين عن مباراة الزمالك وجينيراسون فوت السنغالي KORA YOUTUBE LIVE

تأكد غياب الخماسي محمود عبد العزيز ومحمد حسن، ومحمد أبو جبل، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ومحمد عبد الغني، بينما يغيب الثنائي محمد اوناجم وإمام عاشور بسبب عدم قيدهم بالقائمة الإفريقية.

قائمة الزمالك لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي KORA LIVE

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو قائمة الابيض لمواجهة جينيراسون فوت السنغالي، والمقرر إقامتها غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، KORA COOLفي إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري ابطال افريقيا

وجاءت القائمة كالتالي :YALLA SHOOT KORA محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد عنتر - يوسف أوباما - كريم بامبو - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - مصطفي فتحي فى خط الوسط خالد بو طيب - مصطفي محمد فى خط الهجوم.