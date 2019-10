اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون بث مباشر ON SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون بث مباشر ON SPORT كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في الثامنة مساء على استاد السلام في مباراة العودة في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بث مباشر، حيث خسر الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي خارج أرضه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف سجله مصطفي محمد. وعلى الصعيد المحلي، فاز الزمالك على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وسجل أهداف الزمالك كلا من فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو بينما سجل محمد سالم هدف المقاولون الوحيد ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة العاشرة في جدول ترتيب الدوري يحتل بهم صدارته مؤقتًا. ويترقب عشاق الكرة الأفريقية وجماهير الزمالك تحديداً هذه المباراة المرتقبة مع جينراسيون السنغالي في مباراة العودة في الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي شهدت الكثير من الأحداث أبرزها قرار الكاف بإقامة المباراة والتي لم تلعب بسبب رفض الفريق السنغالي تغير موعد وملعب المباراة ليصدر الاتحاد الإفريقي (الكاف) قرار بتحديد موعد جديد لها على الرغم من إقامة القرعة ووضع خانة للفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا وإيضاً خانة للخاسر في دور ال32 المكرر في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. * موعد المباراة والقناة الناقلة : Advertisements تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات On Sport * القنوات الناقلة والبث المباشر : البث مباشر مباراة الزمالك ضد جينيراسيون اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في الثامنة مساءً في اليوم الخميس عبر شبكة قناة On Sport باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد جينيراسيون على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة On Sport يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا، يلا كورة تابع ماتش الزمالك وجينيراسيون السنغالي بجودة عالية في دوري أبطال أفريقيا، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. ستقوم قناة On Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي عبر موقع الخليج 365 الرياضي On Sport كورة أون لاين رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر تابع لايف ماتش KORA STAR كول كورة ماتش الزمالك الذي يسعي للفوز في المباراة، كورة جول متابعة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بث مباشر بدون تقطيع على قناة On Sport في البث المباشر والحصري والمباشر. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بث مباشر On Sport MATCH كورة لايف، يأمل الزمالك في الفوز أمام جينيراسيون السنغالي تابع لايف يوتيوب ماتش الزمالك وجينيراسيون السنغالي

