اونلاين | « يلا شوت ON SPORT» مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك اليوم LIVE

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يقدم يلا شوت now مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت بث مباشر اليوم 24-10-2019 في دوري أبطال أفريقيا، يلتقي فريق الزمالك بفريق جينيراسيون فوت في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف، وسوف تقام مباراة الزمالك مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على استاد السلام وقد صرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قرعة دور المجموعات والتي من المقرر أن يتأهل الفائز من الفريقين لينضم إلى المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد من زامبيا، وقد شهدت مباراة الذهاب الكثير من الأحداث وأهمها رفض فريق جينيراسيون فوت مواجهة الزمالك بعد أن تم تغيير ملعب المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيل المباراة 24 ساعة، ليقرر الإتحاد الإفريقي إعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت من جديد.

الزمالك Vs جينيراسيون فوت.

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (الدور الثاني (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : Time Sport .

الملعب : لم يحدد .

المعلق : لم يحدد بعد .

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نتيجة مباراة الذهاب : جينيراسيون فوت (2-1) الزمالك.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .