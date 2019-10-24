رياضة | الزمالك ضد جينيراسون .. الفريق السنغالي مرعوب من السحر (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد جينيراسون .. الفريق السنغالي مرعوب من السحر (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حافلة فريق جينيراسون فوت السنغالي إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص لاعبوا الفريق السنغالي على معاينة ارضية ملعب ستاد السلام قبل التوجه إلى غرفة خلع الملابس، حيث قاموا بإحضار بعض زجاجات المياة من اجل "رش" الملعب.

وفسر بالبعض تصرفات بعثة جينراسيون فوت السنغالي برش الملعب بالمياة، بأنهم يفسدون أي أعمال سحرية موجودة في الملعب قبل انطلاق المباراة.

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يذكر ان مباراة الذهاب والتي أقيمت في السنغال انتهت بفوز جينراسيون فوت على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد سجله المهاجم مصطفى محمد.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين على الاقل او الفوز بهدف نظيف، من اجل ضمان الصعود الى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث يتواجد الفائز من مباراة اليوم في المجموعة الثانية التي تضم مازيمبي الكونغولي، وأول اغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.