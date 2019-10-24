رياضة | موعد مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم 9 نوفمبر المقبل، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر.

وضرب نادي أوراوا ريد الياباني موعدًا مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب، فيما خطف الهلال بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا:-



تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

Advertisements

وسيفتقد الفريق الياباني لخدمات حارسه شوساكو في مواجة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب تراكم البطاقات، في حين أن الهلال سيدخل اللقاء مكتمل العناصر بدون غياب أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف.

ويحصل بطل دوري أبطال آسيا 2019 على كأس المسابقة بالإضافة إلى جائزة مادية، إلى جانب مشاركته في كأس العالم للأندية رفقة أبطال بقية القارات "أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا".

تاريخ مواجهات الفريقين:-



واجه الهلال فريق أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والتي توج بها الفريق الياباني، بعد التعادل في مباراة الذهاب، بهدف لمثله على ملعب الدرة بالسعودية بنتيجة، ثم فوز أوراوا في الإياب بهدف دون رد،.على ملعب ملعب سايتاما.

يذكر أن نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا شهد مواجهة فريق برسبوليس أمام كاشيما أنتلرز، والتي استطاع فيها الآخير أن يحقق فوزا ثمينا بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا تعادلاً سلبياً في لقاء الإياب، ويتوج بالبطولة القارية.