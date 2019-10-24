رياضة | الزمالك ضد جينيراسون.. جماهير الزمالك تزين ملعب السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد جينيراسون.. جماهير الزمالك تزين ملعب السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدرجات ملعب السلام قبل بداية مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي تواجد الجماهير البيضاء لدعم وتحفيز اللاعبين.



وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وجاء حضور الجماهير البيضاء لدعم اللاعبين ورفع معنوياتهم وتحفيزهم لتحقيق الانتصار.



وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 5 آلاف متفرج للمباراة على أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية.



وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بالسنغال قد انتهى لمصلحة فريق جينيراسيون فوت بنتيجة 2-1.



وضم الصربي ميتشو المدير الفني للفريق قائمة مكونة من:



محمد عواد – محمد صبحي فى حراسة المرمي محمد عواد – محمد صبحي فى حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد السلام – محمود الونش – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة في خط الدفاع Advertisements طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – مصطفي فتحي فى خط الوسط خالد بو طيب – مصطفي محمد فى خط الهجوم. وحرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد سلسلة من الاجتماعات مع زملائه خلال الساعات الماضية لرفع معنوياتهم قبل مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي.

ويلتقي الزمالك مع بطل السنغال مساء اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا. وطلب شيكا من زملائه أن تكون أزمة اللقاء الأخير بينهما بمثابة دافع كبير لهم وحافز من أجل الانتصار وإسعاد الجماهير.



وشدد عليهم أن أنصار الفريق لن يقبلوا إلا بأمر واحد فقط وهو التأهل لدوري المجموعات، وحذرهم من سيناريو مواجهة ولايتا ديتشا الإثيوبي في الكونفدرالية الافريقية قبل موسمين والخروج المبكر من البطولة على يد بطل إثيوبيا، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود فقط.