رياضة | إيفرا يوضح الفارق بين رونالدو وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفرا يوضح الفارق بين رونالدو وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب الدولي الفرنسي السابق باتريس ايفرا مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي السابق في تصريحات تلفزيونية لشبكة سكاي سبورت العالمية إن اللاعب الدولي الأرجنتيني ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني موهبة عظيمة لكن اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي مثل آلة يريد الفوز بكل شئ.

تصريحات ايفرا عن المقارنة بين ميسي ورونالدو

وأضاف اللاعب الدولي الفرنسي السابق باتريس ايفرا :"يقول البعض انني اختار كريستيانو رونالدو على ميسي لأنه فقط صديقي لكن الامر ليس هكذا، ميسي فقط موهبة ربانية لكن كريستيانو رونالدو مثل آلة، لا يريد الخسارة ابداً يريد أن يكون الأفضل في كل شيء على سبيل المثال يوماً ما فيردناند فاز عليه بالتنس، بعد اسبوعين تدرب وفاز عليه‎ ليثبت انه الأفضل".

Advertisements

ايفرا يكشف عن أصعب خصم واجه خلال مسيرته:

وكشف اللاعب الدولي الفرنسي باتريس ايفرا عن أصعب خصم واجه خلال مسيرته الكروية قائلا:" ‏اصعب لاعب واجهته خلال مسيرتي الكروية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي هو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الحالي جيمس ميلنر، نعم أنا لعبت ضد لوينل ميسي أكثر من مرة من قبل ولن اقول ان مواجهته كان امراً سهلاً لكنني استطيع التعامل معه لكن جيمس ميلنر لاعب قوي وعنيد اللعب أمامه صعب للغاية".

يذكر أن اللاعب الدولي الفرنسي باتريس ايفرا خاض 81 مباراة دولية مع منتخب الديوك منذ 2004 حتي عام 2015.