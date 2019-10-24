رياضة | المعلق البلجيكي ساندر دى موناكو يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" لحظة بكائه بعد مشاهدة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعلق البلجيكي ساندر دى موناكو يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" لحظة بكائه بعد مشاهدة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

" كانت أفضل لحظات حياتي" هكذا بدأ المعلق البلجيكي ساندر دى موناكو حديثه لـ "الخليج 365 الرياضي" عن صورته مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أمس والتي تناقلتها الصحافة آمس.

وكان دى موناكو المعلق البلجيكي، قد نشر صورته مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، آمس قبل مواجهة جينك البلجيكي وليفربول ، والتي أقيمت أمس ببلجيكا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا والاي انتهت بفوز الريدز برباعيه مقابل هدف.

وكان المعلق البلجيكي يبكي بعدما رأي محمد صلاح، وكتب عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" علي صورة جمعته بمحمد صلاح "بعد هذه اللحظة بدأت البكاء"، وتواصل "الخليج 365 الرياضي" مع المعلق ساندر دى موناكو التي تحدث، قائلاً :" كانت من أهم لحظات حياتي عندما إلتقطت الصوة مع محمد صلاح، وبالفعل بكيت كثيراً، كانت هذه الصورة قبل مباراة ليفربول وجينك البلجيكى وكانت في قاعة الصحفيين لإني أعمل هناك وبكيت هناك ".

وكشف ساندر دى موناكو عن الحديث الذي دار بينه وبين صلاح قائلاً :" قلت له حظ سعيد، هل ستحرز اليوم، قال سنري وضحك ".

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وعن المباراة قال المعلق البلجيكي :" كانت مباراة جيدة ولكن بالطبع نتيجة كانت حزينة جداً، جينك قام بعمل مباراة جيدة في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كانوا نجوم ليفربول أقوي خلال اللقاء".

وعن رأيه في المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا قال :" أعتقد باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى هما المرشحين للفوز باللقب هذا العام".

وعاد محمد صلاح للمشاركة من جديد خلال لقاء ليفربول أمس أمام جينك وإستطاع أن يسجل الهدف الرابع بعد صناعه من ساديو ماني وقام أيضاً بصناعة الهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو مانى، بينما سجل الهدف الأول والثاني شامبرلين لاعب وسط الفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسيبير ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، ويسعي الريدز للحفاظ علي صدارة البريميرليج.