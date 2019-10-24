رياضة | أخر أخبار ليفربول اليوم الخميس 24 أكتوبر: صلاح يطرق أبواب التاريخ.. كلوب يطلب ضم نجم برشلونة وقنبلة البوندسليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار ليفربول اليوم الخميس 24 أكتوبر: صلاح يطرق أبواب التاريخ.. كلوب يطلب ضم نجم برشلونة وقنبلة البوندسليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الخميس 2019/10/24، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها اقتراب محمد صلاح من تحقيق رقم قياسي جديد بقميص ليفربول، طلب الألماني يورجن كلوب التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة، بالإضافة إلى تأكيدات آسطورة ليفربول على إمكانية التعاقد مع قنبلة البلوندسليجا

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد مع ليفربول

اقترب الفرعون المصري محمد صلاح من إعتلاء صدارة لاعبي ليفربول كأكثر المسجلين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول إلى 18 هداف، بعدما سجل هدفًا في مباراة ليفربول أمس أمام جينك البلحيكي بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

ويحتل الإنجليزي ستيفن جيرارد لاعب ليفربول السابق صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا لليفربول في دوري أبطال أوروبا بـ21 هدف، ثم يأتي بعده محمد صلاح بـ 18 هدف، ثم السنغالي ساديو ماني بـ16 هدف، وروبيرتو فيرمينيو في المركز الرابع بـ14 هدف.

كلوب يستهدف ضم نجم برشلونة

أكدت شبكة دون بالون الإسبانية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طلب التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم .

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن كلوب يهدف إلى التعاقد مع نجم برشلونة من أجل تدعيم دفاع الفريق، بعدما لم يقتنع بإمكانيات الثنائي جويل ماتيب وديان لورفرين للمشاركة أساسيًا رفقة الهولندي فيرجيل فان دايك .

آسطورة ليفربول يؤكد إمكانية تعاقد الفريق مع جوهرة بوروسيا دورتموند

أشار ديتمار هامان أسطورة ليفربول، أن الريدز يمكن أن يتعاقد مع جادون سانشو جوهرة بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وقال آسطورة ليفربول في تصريحاته لصحيفة ميرور البريطانية : "ما أسمعه هو أن ليفربول مهتم للغاية بضم سانشو، أتصور أنه في الصيف المقبل سيكون لاعبًا لليفربول بأمر من يورجن كلوب".

وأضاف هامان: "لا اعرف ما اذا كان سيعود من جديد لمانشستر سيتي أو سينضم لمانشستر يونايتد، لكن ما أعلمه هو أن ليفربول سيحاول بشتى الطرق أن يحسم الصفقة في الصيف.

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وأنهى: "سانشو بلا شك واحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم خلال الوقت الحالي، وسيكون إضافة كبيرة بالنسبة لليفربول".

بشرى سعيدة لليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

أشار الإسباني بيب جوارديولا إلى احتمالية غياب رودريجو نجم وسط الفريق ضد ليفربول، في قمة البريميرليج، وذلك بعدما تعرض الأخير لإصابة على مستوى أوتار الركبة .

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع مانشستر سيتي الرسمي : "لا أعرف تفاصيل إصابة رودريجو، سنعرف يوم الأربعاء، أتمنى أن تكون إصابة لمدة 10 أيام فقط إن لم يكن هناك كسر، أما إذا كان غير ذلك فربما يغيب لثلاثة أسابيع".

علمًا بأن ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي بنحو 6 نقاط كاملة، بعد مرور 9 جولات فقط من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" .

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