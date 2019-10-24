رياضة | مفاجآت في تشكيلة مانشستر يونايتد أمام بارتيزان بلجراد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيلة مانشستر يونايتد أمام بارتيزان بلجراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن التشكيلة الرسمية لفريقه والتي ستواجه نظيره فريق بارتيزان بلجراد الصربي بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي والتي شهدت عودة الثنائي لينجارد و مارسيال في قيادة هجوم الفريق الإنجليزي

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد في المباراة كالتالي:

حراسة المرمي: روميرو

خط الدفاع: ماجوير، جونز، روخو، وان بيساكا

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خط الوسط: خوان ماتا، جانر، ويلميز، ماكدونمي

خط الهجوم: لينجارد، مارسيال

ويدخل نادي مانشستر يونايتد المباراة وهو يمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية عشر بينما يتصدر فريق بارتيزان بلجراد الصربي برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الفريق الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب بارتيزان الدولي بصربيا.