رياضة | مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتنافسان على ضم نجم بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتنافسان على ضم نجم بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل صراع جديد مؤخرا بين نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ونادي إنتر ميلان الإيطالي لضم نجم نادي بايرن ميونخ الألماني.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم مولر

وكشفت صحفية "بيلد" الألمانية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع الألماني توماس مولر صانع ألعاب نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

منافسة من إنتر ميلان على ضم مولر

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي مانشستر يونايتد يواجه منافسة من نادي إنتر ميلان على ضم مولر في الشتاء القادم.

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موقف بايرن ميونخ من بيع اللاعب

وأكدت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ لن يمانع في بيع مولر في يناير القادم ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه.

مشاركات توماس مولر مع بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك توماس مولر في 17 مباراة مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.

ترتيب بايرن ميونخ بالدوري الألماني

ويتواجد نادي بايرن ميونخ في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.