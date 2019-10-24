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رياضة | محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

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كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي " يويفا" عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة والتي اسدل عليها الستار يوم أمس.

وشهدت التشكيلة غياب محمد صلاح نجم فريق بالرغم من تألقه مع الريدز في مباراة الأمس أمام جينك البلجيكي حيث سجل هدف مميز في انتصار ليفربول 4-1.

ولم يتواجد أي لاعب من بالرغم من الفوز على فريق سلافيا براج بهدفين مقابل هدف إلا أن أداء الفريق واستقبال هدف في شباكهم لم يشفع حتي للحارس تيرشتيجن للظهور في التشكيل المثالي.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري الابطال كالتالي

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حراسة المرمى: باولو جازانيجا "توتنهام".

الدفاع: لايمر "لايبزج"، راكيتسكي "زينيت"، دي فراي "إنتر ميلان".

الوسط: دي ماريا "باريس سان جيرمان، سون "توتنهام"، تشامبرلين "ليفربول"، ستيرلينج "مانشستر سيتي"، لاميلا "توتنهام".

الهجوم: ميرتينز "نابولي"، مبابي "باريس سان جيرمان".

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