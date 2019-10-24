رياضة | محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح خارج التشكيل المثالي للجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي " يويفا" عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي اسدل عليها الستار يوم أمس.

وشهدت التشكيلة غياب محمد صلاح نجم فريق ليفربول بالرغم من تألقه مع الريدز في مباراة الأمس أمام جينك البلجيكي حيث سجل هدف مميز في انتصار ليفربول 4-1.

ولم يتواجد أي لاعب من برشلونة بالرغم من الفوز على فريق سلافيا براج بهدفين مقابل هدف إلا أن أداء الفريق واستقبال هدف في شباكهم لم يشفع حتي للحارس تيرشتيجن للظهور في التشكيل المثالي.