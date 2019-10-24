رياضة | أخر أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 24 أكتوبر: مواصلة تحطيم الأرقام وعودة الحياة مع ماني وصدمة ليست في الحسبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر أخبار محمد صلاح اليوم الخميس 24 أكتوبر: مواصلة تحطيم الأرقام وعودة الحياة مع ماني وصدمة ليست في الحسبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الخميس 24 أكتوبر الجاري.

وشهد اليوم استبعاد صلاح من تشكيل الجولة الثالثة لدوري أيطال أوروبا وحديث العالم عن مشاركته أمام جينك البلجيكي.

"أخبار صلاح اليوم"

"جينك البلجيكي يعيد الحياة بين صلاح وماني"

كشفت مباراة فريق جينك البلجيكي ضد فريق ليفربول الإنجليزي عن مدى العلاقة المميزة بين محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الهجوم في الريدز خلال الفترة الأخيرة وأيضاً قد أظهرت للجميع عدم وجود أزمات بينهما.

ونجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق جينك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح طوال التسعين دقيقة، وسجل أيضا هدف الريدز الرابع وقبل ذلك كان قد صنع الهدف الثالث، وتعد هذة المباراة عودة قوية لصلاح بعد إصابته في الفترة الأخيرة وابتعاده عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واظهرت مباراة فريق جينك مع ليفربول مدى العلاقة المميزة بين صلاح وماني، حيث صنع المصري الهدف الثالث للسنغالي، وأيضاً صنع ماني الهدف الرابع لصلاح وقاما بالاحتفال سويا بعد الهدفين مما قد يكذب التقارير التي انتشرت في الفترة الأخيرة بتوتر العلاقة بين ثنائي ليفربول.

ويحتل فريق نابولي صدارة تلك المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه بالأمس على فريق سالزبورج بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في النمسا، بينما يحل فريق ليفربول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وياتي سالزبورج في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقع جينك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

"صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية"

واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي تحطيم الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي حيث استطاع أن يسجل هدفين في فوز فريق ليفربول الإنجليزي خارج ارضه علي حساب نظيره نادي جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع اللاعب الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بالانفراد بقائمة هدافي اللاعبين العرب في البطولات القارية الأوربية حيث سجل 30 هدفا في بطولاتي دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي وأصبح محمد صلاح علي بعد 3 أهداف من تحطيم رقم أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد ليصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي العريق حيث يمتلك أسطورة الريدز ستيفن جيرارد 21 هدف في بطولة دروي أبطال أوروبا عبر التاريخ يأتي خلفه في المركز الثاني محمد صلاح برصيد 18 بينما يأتي ساديو ماني في المركز الثالث برصيد 16 هدف و يمتلك روبيرتو فيرمينو 14 هدفا في المركز الرابع بقائمة هدافي ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.

وشارك النجم الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة كاملة في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وسجل محمد صلاح هدف فريقه الرابع بالإضافة لصناعة الهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني، وحصل محمد صلاح على تقييم 8.1 من 10 حسب شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء وهو ثاني أعلي تقييم في المباراة بعد تشامبرلين لاعب ليفربول الذي سجل هدفين وحصل علي تقييم 8.5 وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول الإنجليزي رصيده من النقاط الي 6 في المركز الثاني من المجموعة الخامسة لبطولة دوري ابطال اوروبا خلف المتصدر نابولي الإيطالي الذي يمتلك 7 نقاط.

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ويستعد نادي ليفربول الإنجليزي للعودة لأنحلترا استعدادا لمواجهة نادي توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة للحفاظ علي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

"أخبار صلاح الآن"

"اليويفا يستبعد صلاح من تشكيل الجولة الثالثة لدوري الأبطال"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا وغاب عنه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وزميله ساديو ماني رغم تألقهما أمام جينك البلجيكي.

تشكيل جولة دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى : جازانيجا

خط الدفاع : لايمر - راكيتيسكي - دي فريج

خط الوسط: تشامبرلين - دي ماريا - لاميلا - سون - رحيم ستيرلينج

خط الهجوم : ميرتينز - كيليان مبابي

"معلق بلجيكي يبكي بعد إلتقاط صورة مع صلاح"

عبر البلجيكي ساندر ديمناكو الملعق الرياضي لإحدى الشبكات البلجيكية لكرة القدم عن فرحه الشديد بعد التقاط صورة تذكارية مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عقب مباراة الريدز أمام نظيره فريق جينك البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الملعق الرياضي البلجيكي ساندر ديمناكو صورته مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا عليها: "بعد هذه اللحظة بدأت البكاء حرفيا".

وقدم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أداءا رائعا في فوزا فريقه ليفربول الإنجليزي علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع النجم الدولي المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي أن يشارك في المباراة كاملة بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي في البريميرليج وسجل محمد صلاح هدف فريقه الرابع بالإضافة لصناعة الهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني.

ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بعد العودة إلي إنجلترا لمواجهة نظيره نادي توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " للمحافظة علي صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية.