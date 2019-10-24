رياضة | رقم سلبي لبرشلونة عقب فوز سلافيا براج

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استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي سلافيا براج التشيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء 23 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

رقم سلبي لبرشلونة

وحقق نادي برشلونة رقم سلبي جديد على الرغم من فوز الأمس على نادي سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا.

وفي أخر 5 مباريات خاضها نادي برشلونة خارج أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا سجل خلالهم 3 أهداف فقط من ببنهم هدفين بسبب خطأ المدافعين.

والفرق الخمسة التي واجهها برشلونة خارج أرضه في بطولة دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد وأولمبيك ليون وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج.

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وسجل برشلونة الثلاثة أهداف منهم هدف في مرمى نادي مانشستر يونايتد وهدفين في مرمى نادي سلافيا براج.

ترتيب برشلونة وسلافيا براج عقب مباراة أمس

وبنتيجة مباراة الأمس وصل رصيد نادي برشلونة إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز صدارة جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما وقف رصيد نادي سلافيا براج عند نقطة وحيده في المركز الرابع من أصل 3 مباريات خاضها الفريقين حتى الآن في البطولة.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.