رياضة | مران الأهلي| جلسة لفايلر مع معاونيه وعاشور ينتظم ومتولي يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| جلسة لفايلر مع معاونيه وعاشور ينتظم ومتولي يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

واشتكى عاشور، من كدمة قوية في الركبة خلال مران الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، قبل أن يشارك اليوم في المران ليؤكد تعافيه من الإصابة.

وشارك عاشور في المران الخفيف الذي خاضه بعض اللاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني. وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمرحلة القادمة التي تشهد احتمالية إقامة معسكر خارجي عربي مطلع الشهر القادم. وخاض محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بأداء بعض الفقرات في ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزيز اخصائي التأهيل بالنادي. Advertisements

ويخضع متولي، لبرنامج تأهيل للتخلص من الاصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري، بتمزق في العضلة الخلفية، وقطع اللاعب شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي. وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون. وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية لحراس المرمى؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في تدريبات اليوم الخميس.