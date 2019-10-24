رياضة | عاجل - ثنائي جديد يدخلان صراع شارة منتخب مصر مع فتحي وصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - ثنائي جديد يدخلان صراع شارة منتخب مصر مع فتحي وصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الثنائي عبدالله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، والمدافع أحمد حجازي المحترف ضمن صفوفه ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، صراع المنافسة على ارتداء شارة المنتخب الوطني مع نجمي المنتخب الوطني أحمد فتحي لاعب الأهلي ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد رفض فكرة التنازل عن شارة قيادة المنتخب، والتي أبدى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري رغبته في إعطائها لصلاح في وقت سابق الأمر الذي أشعل أزمة كبيرة في الأيام الماضية بين اللاعبين، نظرًا لتمسك فتخي لأحقيته بشارة المنتخب نظرًا لتاريخه الكبير مع الفراعنة.

وأصبح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب المصري الأول لكرة القدم في مأزق كبير في ظل رغبة 4 لاعبين في إرتداء الشارة الدولية للمنتخب المصري، والأربعة لاعبين من عناصر الفريق الأساسية، حيث اعتمد عليهم في ودية ب تسوانا الأخير عدا محمد صلاح للإصابة، في المباراة التي أنتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله حمدي فتحي، لاعب الأهلي والوافد الجديد للمنتخب.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب المصري تنتظره مواجهة هامة أمام كينيا في الفترة المقبلة ضمن افتتاح منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي يمتلك الفراعنة العدد القياسي في مرات الفوز بلقبها، رغم مغادرته البطولة ميكرًا في نسختها الأخيرة على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة، ليفشل الفراعنة في آدراك التعادل في الوقت المتبقي.