شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لـ مباراة الشباب ضد الوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

يلتقي نادى الشباب أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد "الأمير فيصل بن فهد". وأعلن "خورخى الميرون" المدير الفنى لنادي الشباب تشكيلة فريقه وجاءت كالآتى:- حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى. خط الدفاع: ندياى، بن العمرى، محمد سالم، عمران إلياس. خط الوسط: صوماليا، سيبا، خوانكا، الصليهم، أسبريلا. خط الهجوم: عبد الله الحمدان. Advertisements بينما يدخل الوحدة بقيادة مديره الفنى "جوزيه كارينيو" المباراة بتشكيل مكونة من: حراسة المرمى: مصطفى زغبة. خط الدفاع: السجورق، بوتيا، شافيز، ريو. خط الوسط: جابر مصطفى، باخشوين، أحمد عبده، أيمن الخليف، جودوين. خط الهجوم: يوسف نياكاتى. ويحتل الوحدة المركز الثانى من ترتيب الدورى السعودى برصيد 15 نقطة، بينما يقع الشباب فى المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

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