شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يسعى للتفاوض مع أليجري والان مع التفاصيل

كشف موقع "le 10 sport” ان المدرب الايطالي السابق لفريق اليوفنتوس ضمن اهتمامات "ليوناردو" المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ، وينوي "ليوناردو " ان يقدم أليجري لباريس في حالة فشل "توخيا" المدرب الالماني مع باريس سان جيرمان هذا الموسم .

واضاف الموقع ان "أليجري" لا ينوي الذهاب الي فرنسا لتدريب باريس سان جيرمان ، حيث ان رغبة المدرب الايطالي هي التدريب في الدوري الانجليزي ، ولا ينوي "أليجري" قيادة اي فريق الا في الموسم القادم .

ويذكر ان اسم "أليجري " ارتبط بالعديد من الاندية هذا الموسم مثل مانشستر يونايتد ، ريال مدريد ، باريس سان جيرمان، ايفرتون ، توتنهام ، ولا يزال مستقبل الايطالي محاط بالغموض .