شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يتدرب على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة غدًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إنطلاق تدريبه الأول فى الرابعة عصر غد الجمعة بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي .

اختار شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قائمة تضم 27 لاعباً لاختيار من بينهم 21 لاعباً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبون هم

حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفي شوبير

الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح واحمد ايمن وكريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي.

خط الهجوم : رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومحمد محمود ومصطفي محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان وناصر منسي

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جاءت مواعيد مصر كالتالي :



منتخب مصر الأوليمبي ومالي – الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي وغانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءً – استاد القاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وغانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب انتهاء مباراة مصر ومالي.