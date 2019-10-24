شكرا لقرائتكم رسميا.. فيفا يعتمد تشكيل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واجتمع المجلس اليوم فى مدينة شنغهاي الصينية واعتمد قرار تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة عقب استقالة المجلس السابق برئاسة هاني أبو ريدة. وأعلن الفيفا فى أغسطس الماضى تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وعضوية كل من جمال محمد علي ومحمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله. واتخذ مجلس الفيفا عدة قرارت فى اجتماع اليوم جاءت كالتالي.. إقامة بطولة كأس العالم للأندية فى الصين 2021 بمشاركة 24 فريقا Advertisements زيادة دعم كرة القدم للسيدات بمليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2019 حتى 2022. إقامة كأس العالم تحت 20 سنة فى أندونيسيا 2021 إقامة كأس العالم تحت 17 سنة فى بيرو 2021 إقامة كأس العالم للكرة الشاطئية في روسيا 2021 عقد اجتماع مجلس الفيفا العام المقبل فى باراجواى 12 مارس 2020. اتحاد الكرة، عمرو الجنايني، فيفا، مجلس الفيفا

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