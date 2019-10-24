شكرا لقرائتكم هل يواجه الأهلي الإنتر والعين الإماراتي في توقف الدورى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فترة توقف طويلة تصل لقرابة الشهر تنتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بسبب تأجيل بطولة الدوري العام بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول خلال المرحلة المقبلة.

ويحصل الأهلي على أجازه غداً الجمعة وبعد غداً السبت، على أن يخوض الفريق معسكر خارجي بعدها يتضمن مباراة أو مباراتين وديتين.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لسوبر كورة أن هناك دول عربية مرشحة لاستضافة المعسكر الخارجي على رأسها الإمارات والبحرين، في الوقت الذي استبعد المصدر مواجهة العين الإماراتي نظراً لغياب اللاعبين الدوليينن وهو نفس السبب الذي يحول دون مواجهة انتر ميلان الإيطالي في هذه الفترة بالإضافة لانتظام الدوري الإيطالي، وبالتالي لن يكون من المتاح مواجهة العملاق الإيطالي في هذه الفترة رغم الاتفاق على مواجهته مع إدارته.