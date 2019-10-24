شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. ميتشو يحدد موعد تحرك الزمالك لملعب السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون حدد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، السادسة إلا ربع للتحرك من فندق اقامة الفريق إلى ملعب السلام استعدادا للقاء جينيراسيون فوت السنغالي في اياب دور ال32 لبطولة دوري ابطال افريقيا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم. Advertisements يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، و سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما و الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية. الزمالك ضد جينيراسيون

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