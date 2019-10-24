شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب الشباب 2001 ببطولة شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حث جمال محمد على الجهاز الفنى على العمل بروح الفريق الواحد مؤكدا أن العمل الجماعى هو أساس النجاح والهدف الأساسي من منتخب ٢٠٠١ إعداد جيل من اللاعبين الموهوبين لتدعيم المنتخبين الأوليمبى والأول وقال للجهاز الفنى ان الاتحاد وافق على مشاركة المنتخب فى بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفتره من ٢١ حتى ٣٠ نوفمبر القادم بتونس.
كما وافق جمال محمد على للجهاز الفنى على مخاطبة بعض الدول الافريقية من المستوى الأول أو الثانى للعب مع منتخباتها بناء على رغبة الجهاز الفني.
واستمع نائب رئيس الاتحاد لكل افراد الجهاز الفنى ووعدهم بحل كل المشاكل وتلبية الطلبات التى تساعد على نجاح العمل.
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