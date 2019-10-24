شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يوافق على مشاركة منتخب الشباب 2001 ببطولة شمال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررر اتحاد الكرة، الموافقة على مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 ببطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفتره من ٢١ حتى ٣٠ نوفمبر القادم بتونس ويشارك فيها منتخبات مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبا وتونس.

اجتمع جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد والمشرف على منتخب الشباب مواليد ٢٠٠١ مع الجهاز الفنى للمنتخب ورئيس الجهاز ظهر اليوم بمقر معسكر الفريق لبحث وتحديد أولويات وخطة العمل فى المرحلة القادمة اعتبارا من اليوم وحتى شهر مايو القادم موعد أول ارتباط رسمى للمنتخب.

حث جمال محمد على الجهاز الفنى على العمل بروح الفريق الواحد مؤكدا أن العمل الجماعى هو أساس النجاح والهدف الأساسي من منتخب ٢٠٠١ إعداد جيل من اللاعبين الموهوبين لتدعيم المنتخبين الأوليمبى والأول وقال للجهاز الفنى ان الاتحاد وافق على مشاركة المنتخب فى بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفتره من ٢١ حتى ٣٠ نوفمبر القادم بتونس.

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كما وافق جمال محمد على للجهاز الفنى على مخاطبة بعض الدول الافريقية من المستوى الأول أو الثانى للعب مع منتخباتها بناء على رغبة الجهاز الفني.

واستمع نائب رئيس الاتحاد لكل افراد الجهاز الفنى ووعدهم بحل كل المشاكل وتلبية الطلبات التى تساعد على نجاح العمل.