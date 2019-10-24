شكرا لقرائتكم كهربا يؤازر محمد محمود :"ان شاء الله ترجع اقوي واحسن لاعب فى مصر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص اللاعب الدولى محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الزمالك السابق و فريق افيس البرتغالى الحالى، على مؤازرة محمد محمود لاعب الأهلى الذى تعرض لإصابة الرباط الصليبى خلال المران الجماعى للفريق آمس الأربعاء . وعلق كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، :" لا يكلف الله نفسا إلاَّ وسعها...لا يكلف الله انسان بمرض او امر صعب الا وهو قادر على تحمله فلنحتسب الاجر..الف سلامة عليك يا حبيبي و ان شاء الله ترجع اقوي واحسن لاعب فى مصر بأذن الله ". Advertisements

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