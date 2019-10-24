شكرا لقرائتكم فلامينغو يتجاوز غريميو بخماسية ويواجه ريفر بليت في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق فلامينغو البرازيلي إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم بعد اكتساح مواطنه غريميو 5 - صفر فجر يوم الخميس في إياب المربع الذهبي. وانتهى الشوط الأول بتقدم فلامينغو بهدف سجله برونو هنريكي في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني سجل غابرييل باربوسا هدفين في الدقيقتين 47 و56 من ضربة جزاء وتكفل بابلو ماري ورودريغو كايو بتسجيل الهدفين الأخرين لفلامينغو في الدقيقتين 67 و71. Advertisements وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1 - 1 ليتفوق بذلك فلامينغو بنتيجة 6 - 1 في مجموع اللقاءين. وبلغ فلامينغو نهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 28 عاما وتحديدا منذ 1981. ويلتقي فلامينغو في النهائي مع ريفر بليت الأرجنتيني في العاصمة التشيلية سانتياغو يوم 23 نوفمبر المقبل. وفاز ريفر بليت على مواطنه بوكا جونيورز 2 - 1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للمربع الذهبي. ويتطلع فلامينغو متصدر الدوري البرازيلي للتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 1981.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلامينغو يتجاوز غريميو بخماسية ويواجه ريفر بليت في النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.